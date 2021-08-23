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Зеленский предложил Польше совместно противодействовать запуску "Северного потока-2"

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Киев, Понедельник 23 августа 2021 21:50
Зеленский предложил Польше совместно противодействовать запуску "Северного потока-2" Фото: Зеленский предложил Польше вместе противодействовать "Северному потоку-2" (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему польскому коллеге Анджею Дуде совместно противодействовать завершению строительства "Северного потока-2". Лидеры также обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Проект "Северный поток-2" мы рассматриваем прежде всего как угрозу безопасности. Поэтому мы должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуск", - сказал Зеленский в ходе встречи с Дудой.

Глава государства добавил, что остановка достройки российского газопровода в интересах энергетической безопасности Европы.

Лидеры также обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере, в частности совместные проекты по диверсификации поставок энергоносителей.

Напомним, по данным агентства Bloomberg, "Северный поток-2" могут достроить 12 сентября.

Отметим, ранее Украина, США и Германия обсудили угрозы "Северного потока-2".

Ранее РБК-Украина писало, что позиции Еврокомиссии и Меркель по "Северному потоку-2" расходятся.

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Владимир Зеленский Польша Северный поток-2
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