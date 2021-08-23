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Зеленський запропонував Польщі спільно протидіяти запуску "Північного потоку-2"

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Київ, Понеділок 23 серпня 2021 21:50
Зеленський запропонував Польщі спільно протидіяти запуску "Північного потоку-2" Фото: Зеленський запропонував Польщі разом протидіяти "Північному потоку-2" (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді спільно протидіяти завершенню будівництва"Північного потоку-2". Лідери також обговорили перспективи співпраці в енергетичній сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Проєкт "Північний потік-2" ми розглядаємо насамперед як загрозу безпеці. Тому ми повинні спільно працювати над тим, щоб не допустити його запуск", - сказав Зеленський в ході зустрічі з Дудою.

Глава держави додав, що зупинка добудови російського газопроводу в інтересах енергетичної безпеки Європи.

Лідери також обговорили перспективи співпраці в енергетичній сфері, зокрема спільні проекти з диверсифікації поставок енергоносіїв.

Нагадаємо, за даними агентства Bloomberg, "Північний потік-2" можуть добудувати 12 вересня.

Зазначимо, раніше Україна, США і Німеччина обговорили загрози "Північного потоку-2".

Раніше РБК-Україна писало, що позиції Єврокомісії та Меркель щодо "Північного потоку-2" розходяться.

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Володимир Зеленський Польша Північний потік-2
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