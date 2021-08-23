Зеленський запропонував Польщі спільно протидіяти запуску "Північного потоку-2"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

"Проєкт "Північний потік-2" ми розглядаємо насамперед як загрозу безпеці. Тому ми повинні спільно працювати над тим, щоб не допустити його запуск", - сказав Зеленський в ході зустрічі з Дудою.

Глава держави додав, що зупинка добудови російського газопроводу в інтересах енергетичної безпеки Європи.

Лідери також обговорили перспективи співпраці в енергетичній сфері, зокрема спільні проекти з диверсифікації поставок енергоносіїв.