UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский предложил ООН собираться возле горячих точек

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский предложил Организации объединенных наций (ООН) встречаться возле горячих точек, которых в мире тысячи. Украина готова участвовать в таких заседаниях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского на Генассамблее ООН.

"Может нам надо встречаться там, где можно услышать и увидеть эти глобальные проблемы. В мире тысячи горячих точек. Украина готова участвовать в заседаниях ООН рядом с любой из них (горячей точкой - ред.)", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский находится с визитом в США, где он выступит на Генассамблее ООН.

В ходе визита украинский лидер провел ряд встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсуждалось освобождение крымских политзаключенных, в частности - Наримана Джелялова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийООН