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Зеленський запропонував ООН збиратися біля "гарячих точок"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський запропонував організації об'єднаних націй (ООН) зустрічатися біля "гарячих точок", яких у світі тисячі. Україна готова брати участь у таких засіданнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського на Генасамблеї ООН.

"Може нам треба зустрічатися там, де можна почути і побачити ці глобальні проблеми. У світі тисячі "гарячих точок". Україна готова брати участь у засіданнях ООН поруч з будь-якою з них ("гарячою точкою" - ред.)", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський перебуває з візитом у США, де він виступить на Генасамблеї ООН.

В ході візиту український лідер провів ряд зустрічей, у тому числі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Обговорювалося звільнення кримських політв'язнів, зокрема - Нарімана Джелялова.

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Володимир ЗеленськийООН