ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зеленський запропонував ООН відкрити в Києві штаб-квартиру з протидії пропаганди

Київ, Середа 23 вересня 2020 23:32
Зеленський запропонував ООН відкрити в Києві штаб-квартиру з протидії пропаганди
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Президент України Володимир Зеленський запропонував ООН відкрити в Києві штаб-квартиру з протидії пропаганди. Світ повинен активно протидіяти дезінформації.

Про це Зеленський заявив під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генасамблеї ООН.

Глава української держави переконаний, що світ звик до жахливих новин, які "все ще шокують, але швидко забуваються, коли у глобальному порядку денному вибухає нова інформаційна бомба". Він переконаний, що дезінформація може впливати на світові ринки, біржі та виборчі процеси.

"Україна, як одна із держав, яка із 2014 року активно протидіє пропаганді та інформаційним атакам, готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганди", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що Україна братиме активну участь у процесі реформуванні Ради безпеки ООН.

Крім того, Зеленський розкритикував Організацію Об'єднаних Націй, порівнявши із системою, яка "дала збій".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ООНВолодимир Зеленський
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся