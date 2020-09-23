Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський запропонував ООН відкрити в Києві штаб-квартиру з протидії пропаганди. Світ повинен активно протидіяти дезінформації.

Про це Зеленський заявив під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генасамблеї ООН.

Глава української держави переконаний, що світ звик до жахливих новин, які "все ще шокують, але швидко забуваються, коли у глобальному порядку денному вибухає нова інформаційна бомба". Він переконаний, що дезінформація може впливати на світові ринки, біржі та виборчі процеси.

"Україна, як одна із держав, яка із 2014 року активно протидіє пропаганді та інформаційним атакам, готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганди", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що Україна братиме активну участь у процесі реформуванні Ради безпеки ООН.

Крім того, Зеленський розкритикував Організацію Об'єднаних Націй, порівнявши із системою, яка "дала збій".