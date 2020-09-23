Украина будет активно участвовать в процессе реформирования ООН, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Украина будет активно участвовать в процессе реформирования Совета безопасности ООН. Сегодня механизмы 1945 работают не до конца.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН.

"Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета безопасности ООН. Это окончательно доказывает - механизмы образца 1945 сегодня работают не до конца. Это может привести к дальнейшему обесцениванию Совета безопасности. Украина будет активно участвовать в процессе его реформирования", - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, Совбез ООН должен стать более представительным, сбалансированным, прозрачным и эффективным.

"В интересах ООН иметь действенный инструмент, если кто-то злоупотребляет правом вето и статусом постоянного члена", - убежден украинский президент.

Ранее Зеленский раскритиковал Организацию Объединенных Наций. По его словам, "система начала давать сбой".