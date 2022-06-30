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Зеленский предложил Новой Зеландии присоединиться к послевоенному восстановлению Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн. В ходе беседы глава государства предложил присоединиться к послевоенному восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

"Поблагодарил Новую Зеландию за солидарность и поддержку Украины, в том числе по безопасность. Обсудили дальнейшее ужесточение санкций против РФ и пути привлечения агрессора к ответственности. Пригласил присоединиться к послевоенному восстановлению Украины", - написал он.

Напомним, ранее Зеленский назначил нового посла Украины в Новой Зеландии.

Кроме того, Новая Зеландия направит в Британию дополнительно 30 военнослужащих сил обороны для поддержки подготовки украинских военных.

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