Зеленский предложил Новой Зеландии присоединиться к послевоенному восстановлению Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн. В ходе беседы глава государства предложил присоединиться к послевоенному восстановлению Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.
"Поблагодарил Новую Зеландию за солидарность и поддержку Украины, в том числе по безопасность. Обсудили дальнейшее ужесточение санкций против РФ и пути привлечения агрессора к ответственности. Пригласил присоединиться к послевоенному восстановлению Украины", - написал он.
Напомним, ранее Зеленский назначил нового посла Украины в Новой Зеландии.
Кроме того, Новая Зеландия направит в Британию дополнительно 30 военнослужащих сил обороны для поддержки подготовки украинских военных.
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