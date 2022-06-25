Зеленский назначил послов в Таджикистане и Новой Зеландии: кто занял должности
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Президент Владимир Зеленский назначил чрезвычайных и полномочных послов Украины в Таджикистане и Новой Зеландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы.
Так, послом Украины в Таджикистане стал Евдокимов Валерий Владимирович.
В течение 2019-2020 годов Евдокимов был главой Службы внешней разведки, до этого - заместителем главы СВР.
Послом в Новой Зеландии стал Мирошниченко Василий Владимирович, который является послом в Австралии по совместительству. Он также занимает должность советника министра обороны.
Напомним, ранее Президент уволил послов Украины в Грузии, Словакии, Португалии, Иране и Ливане.
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