ru ua
Вс, 26 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский назначил послов в Таджикистане и Новой Зеландии: кто занял должности

Новина українською →
Украина, Суббота 25 июня 2022 16:06
Зеленский назначил послов в Таджикистане и Новой Зеландии: кто занял должности Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Владимир Зеленский назначил чрезвычайных и полномочных послов Украины в Таджикистане и Новой Зеландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы.

Так, послом Украины в Таджикистане стал Евдокимов Валерий Владимирович.

В течение 2019-2020 годов Евдокимов был главой Службы внешней разведки, до этого - заместителем главы СВР.

Послом в Новой Зеландии стал Мирошниченко Василий Владимирович, который является послом в Австралии по совместительству. Он также занимает должность советника министра обороны.

Напомним, ранее Президент уволил послов Украины в Грузии, Словакии, Португалии, Иране и Ливане.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Новая Зеландия Таджикистан
NEWS
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение