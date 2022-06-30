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Зеленський запропонував Новій Зеландії приєднатися до післявоєнної відбудови України

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нової Зеландії Джасіндою Ардерн. У ході бесіди глава держави запропонував приєднатися до післявоєнної відбудови України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter.

"Подякував Новій Зеландії за солідарність і підтримку України, в тому числі безпекову. Обговорили подальше посилення санкцій проти РФ та шляхи притягнення агресора до відповідальності. Запросив приєднатися до післявоєнної відбудови України", - написав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив нового посла України в Новій Зеландії.

Крім того, Нова Зеландія направить до Британії додатково 30 військовослужбовців сил оборони для підтримки підготовки українських військових.

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