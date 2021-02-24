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Зеленский предложил Литве помощь в массовом производстве COVID-вакцины

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сегодня встретился с новым министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом. Глава государства предложил Литве помощь Украины с массовым производством COVID-вакцины.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Зеленский также попросил литовскую сторону помочь Украине с ускорением поставки большего количества вакцин от коронавируса.

"Он напомнил, как в начале пандемии Украина поддерживала некоторые страны Европейского союза, предоставляя средства индивидуальной защиты и помощь медицинских специалистов", - рассказали в ОП.

Также собеседники обсуждали путь Украины к членству в НАТО, противодействие "Северному потоку-2", а также санкции против России за оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

Кроме того, Зеленский рассчитывает на визит в Украину президента Литвы Гитанаса Науседы для участия в саммите Крымской платформы и личной встречи.

Напомним, в конце января Зеленский просил Еврокомиссию помочь Украине с получением вакцины от коронавируса. Глава государства отмечал, что вакцины в рамках COVAX будет мало.

Добавим, сегодня в Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Первым прививку от COVID-19 получил медик из Черкасской области.

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Новости Украины вакцина от коронавирусапроизводствоВладимир ЗеленскийЛитва
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