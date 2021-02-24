Зеленский предложил Литве помощь в массовом производстве COVID-вакцины

Зеленский также попросил литовскую сторону помочь Украине с ускорением поставки большего количества вакцин от коронавируса.

"Он напомнил, как в начале пандемии Украина поддерживала некоторые страны Европейского союза, предоставляя средства индивидуальной защиты и помощь медицинских специалистов", - рассказали в ОП.

Также собеседники обсуждали путь Украины к членству в НАТО, противодействие "Северному потоку-2", а также санкции против России за оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

Кроме того, Зеленский рассчитывает на визит в Украину президента Литвы Гитанаса Науседы для участия в саммите Крымской платформы и личной встречи.