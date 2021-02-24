Зеленський запропонував Литві допомогу в масовому виробництві COVID-вакцини

Зеленський також попросив литовську сторону допомогти Україні з пришвидшенням постачання більшої кількості вакцин від коронавірусу.

"Він нагадав, як на початку пандемії Україна підтримувала деякі країни Європейського союзу, надаючи засоби індивідуального захисту та допомогу медичних фахівців", - розповіли в ОП.

Також співрозмовники обговорювали шлях України до членства в НАТО, протидію "Північному потоку-2", а також санкції проти Росії за окупацію Криму та війну на Донбасі.

Крім того, Зеленський розраховує на візит в Україну президента Литви Гітанаса Науседи для участі в саміті Кримської платформи та особистої зустрічі.