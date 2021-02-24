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Зеленський запропонував Литві допомогу в масовому виробництві COVID-вакцини

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з новим міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом. Глава держави запропонував Литві допомогу України з масовим виробництвом COVID-вакцини.

Про це повідомив Офіс президента України.

Зеленський також попросив литовську сторону допомогти Україні з пришвидшенням постачання більшої кількості вакцин від коронавірусу.

"Він нагадав, як на початку пандемії Україна підтримувала деякі країни Європейського союзу, надаючи засоби індивідуального захисту та допомогу медичних фахівців", - розповіли в ОП.

Також співрозмовники обговорювали шлях України до членства в НАТО, протидію "Північному потоку-2", а також санкції проти Росії за окупацію Криму та війну на Донбасі.

Крім того, Зеленський розраховує на візит в Україну президента Литви Гітанаса Науседи для участі в саміті Кримської платформи та особистої зустрічі.

Нагадаємо, наприкінці січня Зеленський просив Єврокомісію допомогти Україні з отриманням вакцини від коронавірусу. Глава держави наголошував, що вакцини в рамках COVAX буде замало.

Додамо, сьогодні в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу. Першим щеплення від COVID-19 отримав медик з Черкаської області.

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Новини України вакцина від коронавірусупроизводствоВолодимир ЗеленськийЛитва
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