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Зеленский предложил итальянскому премьеру помощь по делу Маркива

Новости » Политика    24.07.2019 - 21:10
Зеленский предложил итальянскому премьеру помощь по делу Маркива
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда

Президент Украины Владимир Зеленский предложил помощь премьер-министру Италии Джузеппе Конте по делу бывшего военнослужащего Национальной гвардии Виталию Маркиву, обвиняемому в причастности к убийству итальянского фотографа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства. 

Как сообщается, Зеленский и Конте в ходе телефонного разговора обсудили недавний приговор суда города Павии гражданину Украины Виталию Маркиву по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Глава государства предложил правовую помощь Украины в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти Андреа Роккелли. Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом.

Напомним, Маркив был задержан в Италии летом 2017 года. 6 июля 2019 года в Италии начался судебный процесс по делу Маркива, которого обвиняют в причастности к убийствам итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова. Также его обвиняют в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона во время военных действий в  Славянске (Донецкая область).

Ранее РБК-Украина сообщало, что суд города Павия в Италии вынес приговор бывшему военнослужащему Национальной гвардии Виталию Маркиву, обвиняемому в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Итальянский суд приговорил украинца к 24 годам лишения свободы.

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