ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський запропонував італійському прем'єру допомога по справі Марківа

Новини » Політика    24.07.2019 - 21:10
Зеленський запропонував італійському прем'єру допомога по справі Марківа
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент висловив стурбованість невиправдано жорстким рішенням суду

Президент України Володимир Зеленський запропонував допомогу прем'єр-міністру Італії Джузеппе Конте по справі колишнього військовослужбовця Національної гвардії Віталію Маркиву, обвинуваченого в причетності до вбивства італійського фотографа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу офісу глави держави.

Як повідомляється, Зеленський і Конте в ході телефонної розмови обговорили недавній вирок суду міста Павії громадянину України Віталію Маркиву за звинуваченням у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккелли на Донбасі у 2014 році.

Глава держави запропонував правову допомогу у проведенні грунтовної спільної експертизи обставин смерті Андреа Роккелли. Він висловив стурбованість невиправдано жорстким рішенням суду і підкреслив важливість неупередженого розгляду справи італійським Апеляційним судом.

Нагадаємо, Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року. 6 липня 2019 року в Італії розпочався судовий процес по справі Марківа, якого звинувачують у причетності до вбивств італійського фотографа Андреа Роккелли і російського перекладача Андрія Миронова. Також його звинувачують у спробі вбивства французького фоторепортера Вільяма Ругелона під час військових дій в Слов'янську (Донецька область).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що суд міста Павія в Італії виніс вирок колишньому військовослужбовцю Національної гвардії Віталію Маркиву, обвинуваченого в причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккелли на Донбасі в 2014 році. Італійський суд засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Зеленський підписав указ про протидію рейдерству Зеленський прокоментував втрати на Донбасі
Новини України приговорСудІталіяВолодимир Зеленський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся