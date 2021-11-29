Зеленский предложил допустить иностранные войска для учений в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подал законопроект об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях. Документ зарегистрирован под №6359.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.
При этом текст документа №6359 на сайте парламента пока отсутствует.
Напомним, в ноябре ВМС Украины провели учения в Черном море с кораблями США, Турции и Румынии.
Отметим, Украина впервые примет участие в морских учениях НАТО по противоминной защите Dynamic Move-2022. Они пройдут в Бельгии.