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Зеленский предложил допустить иностранные войска для учений в Украине

Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский подал законопроект об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях. Документ зарегистрирован под №6359.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

При этом текст документа №6359 на сайте парламента пока отсутствует.

Напомним, в ноябре ВМС Украины провели учения в Черном море с кораблями США, Турции и Румынии.

Отметим, Украина впервые примет участие в морских учениях НАТО по противоминной защите Dynamic Move-2022. Они пройдут в Бельгии.

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Владимир Зеленский