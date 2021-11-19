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Украина впервые примет в морских учениях НАТО по противоминной защите

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Киев, Пятница 19 ноября 2021 16:40
Украина впервые примет в морских учениях НАТО по противоминной защите Фото: Украина впервые примет участие в учениях НАТО по противоминной защите (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина впервые примет участие в морских учениях НАТО по противоминной защите Dynamic Move-2022. Они пройдут в Бельгии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Решение об участии Украины в командно-штабных учениях НАТО Dynamic Move-2022 принято на конференции, которая проходил в режиме онлайн. В ходе мероприятия обсуждались время и место проведения тренировки, а также список стран.

По итогам конференции принято решение, что в учениях примут участие представители стран-членов НАТО, а также Украины и Марокко. Они присоединятся к Dynamic Move-2022 в качестве наблюдателей.

Противоминные учения Dynamic Move-2022 запланированы на конец января - начало февраля в городе Остин (Бельгия). Их проведение зависит от ситуации с коронавирусом. В прошлом году их не провели.

Цель учений Dynamic Move - отработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО и по разминированию.

Напомним, в ноябре ВМС Украины провели учения в Черном море с кораблями США, Турции и Румынии.

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