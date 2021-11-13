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Украина, США и Турция провели учения в Черном море

Новина українською →
Суббота 13 ноября 2021 14:49
Украина, США и Турция провели учения в Черном море Фото: учения в Черном море (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Военно-морские силы Украины провели учения в Черном море с кораблями США, Турции и Румынии. Стороны отработали взаимодействие многонациональной тактической группы по стандартам НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ВМС Украины.

Сообщается, что в учениях PASSEX были задействованы флагман 6-го флота США корабль управления Mount Whitney и авиация американских ВМС. Всего в учениях приняли участие 7 кораблей, два из которых от украинских ВМС - патрульный катер "Славянск" и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко".

Учения проводились для отработки взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышения уровня совместимости с флотами НАТО.

"Кроме того, подобные мероприятия позволяют поддерживать безопасность в Черном море, совершенствовать обучение экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций", - говорится в сообщении.

На тренировках отработали элементы тактического маневрирования, использование международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и так далее.

Фото: учения в Черном море (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Напомним, ранее Российская Федерация связала учения в Черном море с якобы подготовкой наступления на Донбассе.

До этого российская сторона провела учения противолодочных кораблей и подводных лодок на одном из полигонов Черного моря на фоне захода в акваторию двух американских боевых кораблей.

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Черное море Учения Украины и США
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