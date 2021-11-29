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Зеленский предложил допустить иностранные войска для учений в Украине

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Украина, Понедельник 29 ноября 2021 11:59
Зеленский предложил допустить иностранные войска для учений в Украине Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский подал законопроект об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях. Документ зарегистрирован под №6359.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

При этом текст документа №6359 на сайте парламента пока отсутствует.

Напомним, в ноябре ВМС Украины провели учения в Черном море с кораблями США, Турции и Румынии.

Отметим, Украина впервые примет участие в морских учениях НАТО по противоминной защите Dynamic Move-2022. Они пройдут в Бельгии.

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Владимир Зеленский
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