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Зеленський запропонував допустити іноземні війська для навчань в Україні

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Україна, Понеділок 29 листопада 2021 11:59
Зеленський запропонував допустити іноземні війська для навчань в Україні Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський подав законопроект про схвалення рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі в багатонаціональних навчаннях. Документ зареєстровано за №6359.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

При цьому текст документа №6359 на сайті парламенту поки відсутній.

Нагадаємо, в листопаді ВМС України провели навчання в Чорному морі з кораблями США, Туреччини та Румунії.

Зазначимо, Україна вперше візьме участь у морських навчаннях НАТО з протимінного захисту Dynamic Move-2022. Вони пройдуть у Бельгії.

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Володимир Зеленський
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