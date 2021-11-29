Зеленський запропонував допустити іноземні війська для навчань в Україні
Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський подав законопроект про схвалення рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі в багатонаціональних навчаннях. Документ зареєстровано за №6359.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.
При цьому текст документа №6359 на сайті парламенту поки відсутній.
Нагадаємо, в листопаді ВМС України провели навчання в Чорному морі з кораблями США, Туреччини та Румунії.
Зазначимо, Україна вперше візьме участь у морських навчаннях НАТО з протимінного захисту Dynamic Move-2022. Вони пройдуть у Бельгії.