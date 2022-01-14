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Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонний саммит с Путиным, - Ермак

Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Они могут пройти в формате онлайн-саммита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака на конференции Atlantic Council.

По его словам, США заинтересованы в том, чтобы быть вовлеченными в мирное урегулирование на Донбассе, но будут продолжать двусторонний трек переговоров с Москвой.

"Зеленский предложил Байдену - и мы считаем, что это может иметь смысл, - организовать трехстороннюю встречу, возможно, в режиме видеоконференции, между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным. Мы все еще ждем ответа от России", - отметил он.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктории Нуланд заявила, что Вашингтон может сыграть вспомогательную роль в урегулировании конфликта на Донбассе.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев разработал и направил международным партнерам и России инициативу с 10 шагами для разблокирования мирного процесса урегулирования на Донбассе.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДжозеф БайденАндрей Ермак