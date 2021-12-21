Документ с шагами по урегулированию на Донбассе направили и России, - Зеленский

Украина разработала и направила международным партнерам инициативу с 10 шагами для разблокирования мирного процесса урегулирования на Донбассе. Документ также отправили России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Как рассказал глава государства, данные десять шагов возможно выполнить с привлечением Франции, Германии и Соединенных Штатов Америки. "Мы передали эти шаги и президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии", - сказал Зеленский на полях дипломатического форума в Гуте.