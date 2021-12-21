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Документ с шагами по урегулированию на Донбассе направили и России, - Зеленский

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Гута, Вторник 21 декабря 2021 21:09
Документ с шагами по урегулированию на Донбассе направили и России, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина разработала и направила международным партнерам инициативу с 10 шагами для разблокирования мирного процесса урегулирования на Донбассе. Документ также отправили России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Как рассказал глава государства, данные десять шагов возможно выполнить с привлечением Франции, Германии и Соединенных Штатов Америки.

"Мы передали эти шаги и президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии", - сказал Зеленский на полях дипломатического форума в Гуте.

Напомним, о разработке инициативы с 10 шагами по Донбассу рассказал сегодня руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Также РБК-Украина писало, что президент России назвал условие для проведения встречи в нормандском формате.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Донбасс
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