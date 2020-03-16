Зеленский предлагает Раде назначить Венедиктову генпрокурором

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде назначить и.о. главы Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову генеральным прокурором. Об этом свидетельствует проект постановления, опубликованный на сайте Верховной Рады.

Проект постановления №3227 "О предоставлении согласия на назначение президентом Украины Венедиктовой И.В. на должность генерального прокурора" был зарегистрирован в Раде 16 марта.

Сейчас его текст отсутствует, последний этап прохождения - передан на рассмотрение руководству.

Ирина Венедиктова в августе 2019 - декабре 2019-го возглавляла Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики. 28 декабря стала и.о. главы ГБР.

Напомним, 6 марта 2020 исполняющим обязанности генерального прокурора Украины официально был назначен Виктор Чумак. До отставки предыдущего генпрокурора Руслана Рябошапки он был одним из его заместителей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что действующая и. о. председателя Госбюро расследований Ирина Венедиктова является одним из кандидатов на должность генерального прокурора. Еще одним вариантом источники РБК-Украина называли нардепа Сергея Ионушаса.