Зеленский предлагает Раде назначить нового главу МИД

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на назначение Вадима Пристайко министром иностранных дел. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, президент также подписал представление об увольнении главы МИД Украины Павла Климкина.

"Относительно руководителя МИД. Президент подписал представление об увольнении Климкина. А также внес представление на назначение Вадима Пристайко министром иностранных дел", - заявил Рябошка.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду представление на генерального прокурора Юрия Луценко. По словам заместитель главы АП Руслан Рябошапка, у Луценко нет высшего юридического образования и соответствующего опыта работы.

Отметим, Зеленский 30 мая внес в Раду представление об увольнении двух министров и главы СБУ. В частности, Зеленский обратился в парламент по поводу увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторак - с должности министра обороны. Третье представление касается увольнения Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины.

Депутаты на своем заседании не поддержали отставку Грицака и Полторака.