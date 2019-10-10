Зеленский предлагает провести люстрацию "по списку"

Президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона сообщил, что на данный момент решается вопрос о том, в каком формате будет продолжаться процесс очищения власти. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщил Зеленский, процесс очищения власти необходимо произвести по списку.

"Мое предложение было в том, что произвести очистку по списку. Я думал, что это правильно сделать. Взять полностью за многие годы тех людей, кто работал. Давайте очищать власть. В целом это был бы правильный выход. Обсуждаем формат этого", - сказал Зеленский.

По мнению президента, формат должен быть изменен из-за того, что прошлую люстрацию не поддерживают международные партнеры.

"Вы знаете, что к этому очень плохо относятся международные партнеры. В прошлом они охарактеризовали, что действительно нельзя было люстрировать всех подряд, потому что десятки и сотни тысяч чиновников у нас, не все они плохие. Мое предложение, что действительно есть специалисты", - сообщил он.

Напомним, 17 сентября Конституционный суд Украины снял рассмотрение закона о люстрации с повестки дня.

Перед парламентскими выборами Зеленский предлагал усилить люстрацию и подавал соответствующий законопроект. Согласно нему, под люстрацию попадали экс-президент Петр Порошенко, а также другие топ-чиновники, которые были при власти в период его каденции.