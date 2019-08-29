Зеленский предлагает отложить штрафы для владельцев "евроблях"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил парламенту отложить применение штрафных санкций за нарушение ввоза автомобилей на европейских номерах. Соответствующая информация содержится на сайте Верховной рады.

Штрафы для владельцев "евроблях" вступили в силу с 22 августа. Стандартный размер штрафа составит 170 тыс. грн. В случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования авто, размер штрафа будет достигать 170 тыс. грн или конфискация таких авто.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Так, превышение от 20 до 30 суток - сумма штрафа составит 85 тыс. грн, свыше 30 суток, также в случае утери или разукомплектования авто - 170 тыс. грн или конфискация.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого авто в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф 34 тыс. грн.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что введение штрафов для владельцев "евроблях" будет отсрочено до конца 2019 года. Отмечается, что это будет последнее отложение введения штрафов.