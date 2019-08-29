Зеленський пропонує відкласти штрафи для власників "евроблях"

Президент України Володимир Зеленський запропонував парламенту відкласти застосування штрафних санкцій за порушення ввезення автомобілів на європейських номерах. Відповідна інформація міститься на сайті Верховної ради.

Штрафи для власників "евроблях" набрали чинності з 22 серпня. Стандартний розмір штрафу складе 170 тис. грн. У разі перевищення терміну доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачений штраф у розмірі 85 тис. грн. Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, а також у разі втрати або розукомплектування авто, розмір штрафу буде досягати 170 тис. грн або конфіскацію таких авто.

Аналогічні розміри штрафів і при перевищенні термінів тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення. Так, перевищення від 20 до 30 діб - сума штрафу складе 85 тис. грн, понад 30 діб, також у випадку втрати або розукомплектування авто - 170 тис. грн або конфіскація.

Крім цього, передбачена відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого авто в комерційних цілях. При такому порушенні доведеться заплатити штраф 34 тис. грн.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що введення штрафів для власників "евроблях" буде відстрочено до кінця 2019 року. Наголошується, що це буде останнє відкладення введення штрафів.