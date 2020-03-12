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Зеленский предлагает изменить Бюджетный кодекс в рамках реформирования СБУ

Новости » Политика     12.03.2020 - 11:49
Зеленский предлагает изменить Бюджетный кодекс в рамках реформирования СБУ
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сначала текст закона отсутствовал на сайте парламента

В Верховной раде появился текст проекта закона президента Владимира Зеленского №3198 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с новой редакцией закона "О Службе безопасности Украины". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Сейчас документ обрабатывается в комитете.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в статьи 22 и 87 Бюджетного кодекса Украины. Предлагаемые изменения дополняют перечень главных распорядителей бюджетных средств Службой безопасности Украины и включают в расходы из государственного бюджета расходы на ведомство.

Таким образом, законопроект закрепляет статус Службы безопасности Украины как одного из главных распорядителей бюджетных средств и сохраняет за ней статус субъекта бюджетных правоотношений в части распределения расходов из государственного бюджета.

Напомним, Зеленский предлагает Верховной раде принять законопроект №3197 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с новой редакцией закона "О Службе безопасности Украины". Документом предлагается изменение в положение Налогового кодекса, направленное на урегулирование вопроса начисления, удержания и уплаты (перечисления) в бюджет налога на доходы сотрудников СБУ после проведения реформирования.

Как писало РБК-Украина, вчера в Верховной раде появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины". Глава государства подал в парламент законопроект как неотложный.

Отметим, глава государства в среду зарегистрировал в ВР два законопроекта об изменениях в Бюджетный и Налоговый кодексы в связи с новой редакцией закона о СБУ. Однако сначала их тексты отсутствовали.

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