Президент Владимир Зеленский предлагает дать право следственному судье не определять размер залога в уголовном производстве. Глава государства внес в Верховную раду соответствующий проект закона №3915.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Законопроект был зарегистрирован в понедельник, 21 июля. Однако пока текст документа отсутствует.

Президент определил его как неотложный.

Последний этап прохождения проекта - передан на рассмотрение руководству.

Соответствующие изменения предлагаются в статью 183 Уголовно-процессуального кодекса.

Напомним, Зеленский также предлагает Верховной раде изменить свою судебную реформу, которую Конституционный суд признал несоответствующей Основному закону.

Как писало РБК-Украина, ранее КСУ признал неконституционными положения судебной реформы президента.