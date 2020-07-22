Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент вніс відповідний проект закону до Верховної ради

Президент Володимир Зеленський пропонує дати право слідчому судді не визначати розмір застави у кримінальному провадженні. Глава держави вніс до Верховної ради відповідний проект закону №3915.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Законопроект був зареєстрований у понеділок, 21 липня. Однак наразі текст документу відсутній.

Президент визначив його як невідкладний.

Останній етап проходження проекту - переданий на розгляд керівництву.

Відповідні зміни пропонуються до статті 183 Кримінального процесуального кодексу.

Нагадаємо, Зеленський також пропонує Верховній раді змінити свою судову реформу, яку Конституційний суд визнав невідповідною Основному закону.

Як писало РБК-Україна, раніше КСУ визнав неконституційними положення судової реформи президента.