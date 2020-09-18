Зеленский о праздновании Рош ха-Шана: мы были вынуждены ввести ограничения

Президент Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с праздником Рош ха-Шана. Он сказал, что Украина была вынуждена ограничить массовые мероприятия.
Об этом он написал на своей Telegram-канале.
Он надеется, что в следующем году все вернутся к привычному ритму жизни.
"Для безопасности жизни и здоровья людей, что является высшей ценностью, мы были вынуждены ограничить массовые мероприятия в стране, в том числе и часть традиционного празднования этого праздника", - написал он.
Отметим, в связи со вспышкой коронавируса Украина запретила въезд в страну иностранцам. Это ограничение пришлось на празднование Рош ха-Шана в Умани. Впрочем, сотни хасидов все же пытались попасть в страну, несмотря на запрет правительства.
Сегодня начинается празднование еврейского Нового года.
Напомним, на границу с Беларусью стянули резервы, чтобы не пустить хасидов.
Из-за потока паломников, въезд которым в Украину запрещен, в Черниговской области закрыли пункт пропуска "Новые Яриловичи". Пограничники пытаются не допустить незаконного проникновения хасидов в страну.