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Зеленский о праздновании Рош ха-Шана: мы были вынуждены ввести ограничения

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с праздником Рош ха-Шана. Он сказал, что Украина была вынуждена ограничить массовые мероприятия.

Об этом он написал на своей Telegram-канале.

Он надеется, что в следующем году все вернутся к привычному ритму жизни.

"Для безопасности жизни и здоровья людей, что является высшей ценностью, мы были вынуждены ограничить массовые мероприятия в стране, в том числе и часть традиционного празднования этого праздника", - написал он.

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Отметим, в связи со вспышкой коронавируса Украина запретила въезд в страну иностранцам. Это ограничение пришлось на празднование Рош ха-Шана в Умани. Впрочем, сотни хасидов все же пытались попасть в страну, несмотря на запрет правительства.

Сегодня начинается празднование еврейского Нового года.

Напомним, на границу с Беларусью стянули резервы, чтобы не пустить хасидов.

Из-за потока паломников, въезд которым в Украину запрещен, в Черниговской области закрыли пункт пропуска "Новые Яриловичи". Пограничники пытаются не допустить незаконного проникновения хасидов в страну.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийРош Ха-Шанхасиды