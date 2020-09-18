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Зеленський про святкування Рош га-Шана: ми були змушені ввести обмеження

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Володимир Зеленський привітав єврейську громаду України зі святом Рош га-Шана. Він сказав, що Україна була змушена обмежити масові заходи.

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Він сподівається, що наступного року всі повернуться до звичного ритму життя.

"Задля безпеки життя та здоров’я людей, що є найвищою цінністю, ми були змушені обмежити масові заходи у країні, зокрема й частину традиційного відзначення цього свята", - написав він.

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Зазначимо, у зв'язку зі спалахом коронавірусу Україна заборонила в'їзд в країну іноземцям. Це обмеження припало на святкування Рош га-Шана в Умані. Втім, сотні хасидів все ж таки намагались потрапити в країну, попри заборону уряду.

Сьогодні розпочинається святкування єврейського Нового року.

Нагадаємо, на кордон з Білоруссю стягнули резерви, щоб не пустити хасидів.

Через поток паломників, в'їзд яких до України заборонено, в Чернігівській області закрили пункт пропуску "Нові Яриловичі". Прикордонники намагаються не допустити незаконного проникнення хасидів до країни.

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