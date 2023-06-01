Зеленский стремится к быстрому вступлению в НАТО. Иначе есть два варианта - открытая война или оккупация

Все страны, у которых есть общие границы с Россией, включая Украину, должны как можно быстрее присоединиться к ЕС и НАТО. Иначе их ждет только два варианта - открытая война или оккупация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества.

Он отметил, что Россия боится НАТО и пытается предотвратить присоединение к Альянсу других стран. Так, страна-агрессор ведет замороженные войны на соседних территориях.

В частности, Зеленский привел пример Приднестровья, где находятся российские военные. Он подчеркнул, что Кремль должен "разморозить" ситуацию в Молдове.

"Все страны, у которых есть границы с Россией и которые не хотят, чтобы Россия их разорвала, должны присоединиться к ЕС и НАТО. У нас есть только 2 альтернативы - либо открытая война, либо поэтапная оккупация Россией. Мы видим, что происходит в Беларуси, Грузии. Народы вовлекают в состояние беззакония", - сказал Зеленский.

В связи с этим президент заявил, что ожидает того, что Украина будет принята в ЕС и НАТО как можно быстрее.

"Наши надежды становятся все дальше и дальше, и мне досадно, что я вынужден выразить это разочарование здесь как от имени солдат, которые борются за свободу, так и от имени нашего народа. Пора принимать решения. На саммите НАТО этим летом необходимо принятие Украину в члены. Нам нужен мирный саммит", - добавил президент.

Саммит Европейского политического сообщества

Сегодня в Кишиневе проходит второй саммит Европейского политического сообщества, на который приглашены 50 президентов, премьеров и высокопоставленных европейских чиновников.

Президент Украины заявлял, что на саммите хочет затронуть такие темы, как развитие коалиции истребителей и создание коалиции ПВО Patriot, а также украинскую формулу мира и вступление нашей страны в ЕС и НАТО.

Стремление Украины вступить в НАТО

В июле состоится саммит Альянса в Вильнюсе, на котором Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления в НАТО. В частности, страна ожидает от саммита "графика вступления", то есть четкого алгоритма движения для вступления в Альянс.

К тому же Украина хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.