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Зеленський про ППО для України: не припиняємо роботи з партнерами

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна не припиняє роботи з партнерами для того, щоб збільшити кількість систем протиповітряної оборони. Пріоритет залишається незмінним - бойова авіація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram українського президента Володимира Зеленського.

"Ми не припиняємо роботи з партнерами для того, щоб у нас було більше систем ППО та більше якісної підготовки й забезпечення всіх підрозділів захисників неба", - заявив президент.

Він зауважив, що один із ключових елементів повітряного щита будь-якої держави - це бойова авіація.

"На всіх рівнях ми маємо й надалі продовжувати говорити партнерам, що потрібно для закриття українського неба - закриття від "шахедів" та від ракет. У тому числі від північнокорейських ракет", - наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що терор повинен програвати завжди - це базовий принцип захисту життя.

"І про це так само ми будемо й надалі говорити з партнерами – як ППО захищає життя, так і зняття обмежень на далекобійні удари збереже тисячі людських життів", - підсумував він.

 

Зауважимо, сьогодні Зеленський повідомив, що за останній тиждень військові РФ запустили по Україні понад 30 ракет і 800 КАБів.

Нагадаємо, що лише цієї ночі російські війська атакували Україну 57 дронами-камікадзе та кількома ракетами виробництва КНДР. РБК-Україна писало, що сили ППО знищили майже всі безпілотники.

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Володимир ЗеленськийППОВійна Росії проти України