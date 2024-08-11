Зеленський про ППО для України: не припиняємо роботи з партнерами

Україна не припиняє роботи з партнерами для того, щоб збільшити кількість систем протиповітряної оборони. Пріоритет залишається незмінним - бойова авіація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram українського президента Володимира Зеленського.
"Ми не припиняємо роботи з партнерами для того, щоб у нас було більше систем ППО та більше якісної підготовки й забезпечення всіх підрозділів захисників неба", - заявив президент.
Він зауважив, що один із ключових елементів повітряного щита будь-якої держави - це бойова авіація.
"На всіх рівнях ми маємо й надалі продовжувати говорити партнерам, що потрібно для закриття українського неба - закриття від "шахедів" та від ракет. У тому числі від північнокорейських ракет", - наголосив глава держави.
Зеленський підкреслив, що терор повинен програвати завжди - це базовий принцип захисту життя.
"І про це так само ми будемо й надалі говорити з партнерами – як ППО захищає життя, так і зняття обмежень на далекобійні удари збереже тисячі людських життів", - підсумував він.
Зауважимо, сьогодні Зеленський повідомив, що за останній тиждень військові РФ запустили по Україні понад 30 ракет і 800 КАБів.
Нагадаємо, що лише цієї ночі російські війська атакували Україну 57 дронами-камікадзе та кількома ракетами виробництва КНДР. РБК-Україна писало, що сили ППО знищили майже всі безпілотники.
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