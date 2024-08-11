Зеленский о ПВО для Украины: не прекращаем работу с партнерами

"Мы не прекращаем работы с партнерами для того, чтобы у нас было больше систем ПВО и больше качественной подготовки и обеспечения всех подразделений защитников неба", - заявил президент.

Он отметил, что один из ключевых элементов воздушного щита любого государства - это боевая авиация.

"На всех уровнях мы должны и в дальнейшем продолжать говорить партнерам, что нужно для закрытия украинского неба - закрытие от "шахедов" и от ракет. В том числе от северокорейских ракет", - подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что террор должен проигрывать всегда - это базовый принцип защиты жизни.

"И об этом так же мы будем и в дальнейшем говорить с партнерами - как ПВО защищает жизнь, так и снятие ограничений на дальнобойные удары сохранит тысячи человеческих жизней", - подытожил он.