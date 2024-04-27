Зеленський про ППО для України: у партнерів є 7 систем Patriot, але немає рішучості

"Звичайно, я дякую всім партнерам, які вже допомогли нам з ППО: зараз кожна система для захисту неба, кожна протиракета - це буквально захист життя. І важливо, щоб усі нові домовленості з партнерами, які вже є на посилення нашої ППО", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що важливо, щоб кожна ініціатива друзів України допомогти спрацювала якнайшвидше. Це ж стосується і пошуку та постачання Patriot

"Сім систем потрібні Україні - і це мінімум. Ці Patriot є в партнерів. Російські терористи бачать, що в партнерів, на жаль, немає зараз для Європи такої ж рішучості в захисті від терору, яку вони продемонстрували на Близькому Сході. Але все ж є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО. Треба не втратити час - треба дати необхідний сигнал рішучості". - підкреслив президент.