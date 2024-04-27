Зеленский о ПВО для Украины: у партнеров есть 7 систем Patriot, но нет решимости
Украинские партнеры имеют 7 систем Patriot, которые могли бы быть переданы военным ВСУ для самообороны, однако для этого не хватает решимости союзников.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .
"Конечно, я благодарю всех партнеров, которые уже помогли нам по ПВО: сейчас каждая система для защиты неба, каждая противоракета - это буквально защита жизни. И важно, чтобы все новые договоренности с партнерами, которые уже есть на усиление нашей ПВО", - подчеркнул Зеленский.
Он подчеркнул, что важно, чтобы каждая инициатива друзей Украины помочь сработала как можно быстрее. Это же касается и поиска и снабжения Patriot
"Семь систем нужны Украине - и это минимум. Эти Patriot есть у партнеров. Российские террористы видят, что у партнеров, к сожалению, нет сейчас для Европы такой же решительности в защите от террора, которую они продемонстрировали на Ближнем Востоке. Но все же есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО". - подчеркнул президент.
Patriot для Украины
Напомним, что увеличение количества обстрелов и задержка помощи от США привели к тому, что Украина столкнулась с нехваткой противовоздушной обороны.
В частности, немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что его страна нашла среди партнеров 6 систем Patriot, которые могли бы быть отправлены в Украину.
Испания присоединилась к увеличению количества противовоздушной обороны в Украине. В частности, министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что в Украину от Испании поступит пакет военной помощи, включающий в себя ракеты к Patriot.
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