Зеленский о ПВО для Украины: у партнеров есть 7 систем Patriot, но нет решимости

Украинские партнеры имеют 7 систем Patriot, которые могли бы быть переданы военным ВСУ для самообороны, однако для этого не хватает решимости союзников.

"Конечно, я благодарю всех партнеров, которые уже помогли нам по ПВО: сейчас каждая система для защиты неба, каждая противоракета - это буквально защита жизни. И важно, чтобы все новые договоренности с партнерами, которые уже есть на усиление нашей ПВО", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что важно, чтобы каждая инициатива друзей Украины помочь сработала как можно быстрее. Это же касается и поиска и снабжения Patriot

"Семь систем нужны Украине - и это минимум. Эти Patriot есть у партнеров. Российские террористы видят, что у партнеров, к сожалению, нет сейчас для Европы такой же решительности в защите от террора, которую они продемонстрировали на Ближнем Востоке. Но все же есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО". - подчеркнул президент.