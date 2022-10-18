Зеленський про ППО: німецька IRIS-T дуже добре себе показала

"Дякую партнерам, усім, хто допомагає нам з протиповітряною та протиракетною обороною", - заявив президент.

За його словами, дуже добре показала себе німецька IRIS-T. Він сказав, що це дійсно ефективна система.

"Працюємо з партнерами, щоб дати ще більше захисту українському небу", - додав президент.

Що відомо про IRIS-T (SLM)

IRIS-T є найсучаснішою системою протиповітряної оборони, яка вироблялася в Німеччині. Розробка цих систем ППО завершилася лише у 2014 році. Вони насамперед призначені для захисту цивільного населення від ракетних ударів.

Ракета

Ракета IRIS-T обладнана інфрачервоною головкою, яка наводить її на ціль. При цьому вона нічого не випромінює і не виявляє своєї присутності. Ракета може влучити в ціль, яка знаходиться на відстані до 40 км, але головка самонаведення захопить ціль тільки з відстані 20 км.

Радар

Системи IRIS-T, які Німеччина передала Україні, ймовірно, оснащені німецькими радарами TRML-4D. Вони здатні в режимі реального часу відстежувати більше півтори тисячі цілей. На відстані 250 км радар вже виявляє літак, а на 120 км вже супроводжує ціль та наводить ракети.

Основні характеристики:

дальність - 40 км;

висота запуску ракети - до 20 км;

8 ракет у пусковій установці;

сумісність з іншими ППО країн НАТО;

вертикальний запуск ракет;

кут огляду радара - 360 градусів.

Варто зауважити, що до сьогодні Німеччина не постачала нікому системи IRIS-T (SLM). Таким чином, Україна стала першою країною, яка отримала такий зенітно-ракетний комплекс.