Зеленский о ПВО: немецкая IRIS-T очень хорошо себя показала

Немецкая система ПВО IRIS-T, которая уже задействованная на южном направлении Украины, очень хорошо показала себя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Благодарю партнеров, всех, кто помогает нам с противовоздушной и противоракетной обороной", - заявил президент.
По его словам, очень хорошо показала себя немецкая IRIS-T. Он сказал, что это действительно эффективная система.
"Работаем с партнерами, чтобы дать еще больше защиты украинскому небу", - добавил президент.
IRIS-T является самой современной системой противовоздушной обороны, производившейся в Германии. Разработка этих систем ПВО завершилась только в 2014 году. Они, прежде всего, предназначены для защиты гражданского населения от ракетных ударов.
Ракета
Ракета IRIS-T оборудована инфракрасной головкой, которая наводит ее на цель. При этом она ничего не излучает и не выявляет своего присутствия. Ракета может поразить цель, которая находится на расстоянии до 40 км, но головка самонаведения захватит цель только с расстояния 20 км.
Радар
Системы IRIS-T, которые Германия передала Украине, предположительно оснащены немецкими радарами TRML-4D. Они способны в режиме реального времени отслеживать более полутора тысяч целей. На расстоянии 250 км радар уже обнаруживает самолет, а на 120 км сопровождает цель и приводит ракеты.
Основные характеристики:
Стоит заметить, что до сегодняшнего дня Германия не поставляла никому системы IRIS-T (SLM). Таким образом, Украина стала первой страной, получившей такой зенитно-ракетный комплекс.
Напомним, во вторник, 11 октября, Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T (SLM) .
Система ПВО IRIS-T, полученная Украиной от Германии, уже задействована на южном направлении.
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