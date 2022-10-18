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Зеленский о ПВО: немецкая IRIS-T очень хорошо себя показала

Фото: немецкая IRIS-T очень хорошо себя показала (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Немецкая система ПВО IRIS-T, которая уже задействованная на южном направлении Украины, очень хорошо показала себя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Благодарю партнеров, всех, кто помогает нам с противовоздушной и противоракетной обороной", - заявил президент.

По его словам, очень хорошо показала себя немецкая IRIS-T. Он сказал, что это действительно эффективная система.

"Работаем с партнерами, чтобы дать еще больше защиты украинскому небу", - добавил президент.

Что известно об IRIS-T (SLM)

IRIS-T является самой современной системой противовоздушной обороны, производившейся в Германии. Разработка этих систем ПВО завершилась только в 2014 году. Они, прежде всего, предназначены для защиты гражданского населения от ракетных ударов.

Ракета

Ракета IRIS-T оборудована инфракрасной головкой, которая наводит ее на цель. При этом она ничего не излучает и не выявляет своего присутствия. Ракета может поразить цель, которая находится на расстоянии до 40 км, но головка самонаведения захватит цель только с расстояния 20 км.

Радар

Системы IRIS-T, которые Германия передала Украине, предположительно оснащены немецкими радарами TRML-4D. Они способны в режиме реального времени отслеживать более полутора тысяч целей. На расстоянии 250 км радар уже обнаруживает самолет, а на 120 км сопровождает цель и приводит ракеты.

Основные характеристики:

  • дальность - 40 км;
  • высота запуска ракеты - до 20 км;
  • 8 ракет в пусковой установке;
  • совместимость с другими ПВО стран НАТО;
  • вертикальный запуск ракет;
  • угол обзора радара - 360 градусов.

Стоит заметить, что до сегодняшнего дня Германия не поставляла никому системы IRIS-T (SLM). Таким образом, Украина стала первой страной, получившей такой зенитно-ракетный комплекс.

Напомним, во вторник, 11 октября, Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T (SLM) .

Система ПВО IRIS-T, полученная Украиной от Германии, уже задействована на южном направлении.

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