Зеленський про ППО: Харків почали посилювати, будемо робити все для Полтавської області

Україна вже почала посилювати протиповітряну оборону над Харковом. На черзі інші напрямки, зокрема Полтавська область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Сьогодні глава держави прибув з візитом в Полтавську область, де хоче оглянути критичну інфраструктуру та підприємства, та пообіцяв зробити все для посилення ППО в регіоні. "Повітряний простір Харкова ми почали посилювати, а також інші напрямки. Я сьогодні в Полтавській області, хочу подивитись критичну інфраструктуру і деякі підприємства. Будемо працювати над тим, щоб також зробити все, щоби посилити систему ППО", - наголосив президент.