Зеленский о ПВО: Харьков начали усиливать, будем делать все для Полтавской области

Украина уже начала усиливать противовоздушную оборону Харькова. На очереди другие направления, в частности, Полтавская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Сегодня глава государства прибыл с визитом в Полтавскую область, где хочет осмотреть критическую инфраструктуру и предприятия, и пообещал сделать все для усиления ПВО в регионе. "Воздушное пространство Харькова мы начали усиливать, а также другие направления. Я сегодня в Полтавской области, хочу посмотреть критическую инфраструктуру и некоторые предприятия. Будем работать над тем, чтобы сделать все, чтобы усилить систему ПВО", - подчеркнул президент.