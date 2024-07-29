Зеленский о ПВО: Харьков начали усиливать, будем делать все для Полтавской области
Украина уже начала усиливать противовоздушную оборону Харькова. На очереди другие направления, в частности, Полтавская область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Сегодня глава государства прибыл с визитом в Полтавскую область, где хочет осмотреть критическую инфраструктуру и предприятия, и пообещал сделать все для усиления ПВО в регионе.
"Воздушное пространство Харькова мы начали усиливать, а также другие направления. Я сегодня в Полтавской области, хочу посмотреть критическую инфраструктуру и некоторые предприятия. Будем работать над тем, чтобы сделать все, чтобы усилить систему ПВО", - подчеркнул президент.
Усиление ПВО в Украине
Россия продолжает ракетный и дроновый террор Украины. Поэтому Зеленский дал поручение украинскому военному командованию представить обновленную структуру работы противовоздушной обороны Украины, а также сформировать новые запросы к партнерам.
Для того чтобы закрыть небо над Украиной, как ранее заявлял президент, нужно 25 систем Patriot, но насущная потребность - 7. Этот вопрос, в частности, обсуждался и на саммите НАТО, по результатам которого Украина получила обещание от партнеров по усилению ПВО.
Одну из систем уже предоставила украинской стороне Германия. Это уже третий Patriot от немцев. Еще одну систему уже анонсировали Нидерланды. Ее передадут совместно с другой неназванной страной. Также Patriot приедет в Украину с Румынии.
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