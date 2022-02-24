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Зеленский позвонил Путину. Но в ответ получил тишину

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 01:03
Зеленский позвонил Путину. Но в ответ получил тишину Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Но российская сторона проигнорировала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Сегодня инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат - тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе", - сказал Зеленский.

Напомним, 21 февраля Путин признал так называемые "ДНР" и "ЛНР". А во вторник Путин получил разрешение на применение русских войск за пределами России.

Поздним вечером среди главари "ДНР" и "ЛНР" попросили Путина оказать военную помощь.

После этого Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН.

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