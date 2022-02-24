Зеленський зателефонував Путіну. Але у відповідь отримав тишу
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський ініціював телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Але російська сторона проігнорувала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
"Сьогодні ініціював телефонну розмову з президентом Російської Федерації. Результат - тиша. Хоча тиша має бути на Донбасі", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, 21 лютого Путін визнав так звані "ДНР" та "ЛНР". А у вівторок Путін отримав дозвіл на застосування російських військ за межами Росії.
Пізно ввечері середи ватажки "ДНР" та "ЛНР" попросили Путіна надати військову допомогу.
Після цього Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН.