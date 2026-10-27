Зеленський: Позиції України на фронті залишаються найсильнішими за довгий час війни

"Важливо відзначити, що в цьому році позиції України на фронті залишаються найбільш сильними за довгий час цієї війни", - зазначив глава держави.

Президент зауважив що Україна була б в значно кращій позиції за умови надання партнерами допомоги для української ППО.

"Якби так само залишалась сильною і підтримка партнерів для України - зокрема, це стосується наших "петріотів" та інших засобів протиповітряної оборони, - то Україна була би в зовсім іншій позиції і дипломатично - в значно кращій позиції", - підкреслив Зеленський.