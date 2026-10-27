UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський: Позиції України на фронті залишаються найсильнішими за довгий час війни

20:47 27.10.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Позиції України на фронті найсильніші за довгий час повномасштабної війни. Вони були б ще кращими, якби сильною залишалася й підтримка партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Важливо відзначити, що в цьому році позиції України на фронті залишаються найбільш сильними за довгий час цієї війни", - зазначив глава держави.

Президент зауважив що Україна була б в значно кращій позиції за умови надання партнерами допомоги для української ППО.

"Якби так само залишалась сильною і підтримка партнерів для України - зокрема, це стосується наших "петріотів" та інших засобів протиповітряної оборони, - то Україна була би в зовсім іншій позиції і дипломатично - в значно кращій позиції", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський повідомив про спецоперацію "Велес", яку здійснює 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія".

Глава держави розповів, що українські військові просунулись під землею на понад 15 км. Вони знищили більше сотні російських окупантів, ще більше тридцяти взяли в полон.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийППОВійна в Україні