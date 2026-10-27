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Зеленский: Позиции Украины на фронте остаются самыми сильными за долгое время войны

20:47 27.10.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Позиции Украины на фронте наиболее сильны за долгое время полномасштабной войны. Они были бы еще лучшими, если бы сильной оставалась и поддержка партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Важно отметить, что в этом году позиции Украины на фронте остаются наиболее сильными за долгое время этой войны", - отметил глава государства.

Президент отметил, что Украина была бы в значительно лучшей позиции при условии оказания партнерами помощи для украинской ПВО.

"Если бы оставалась сильной и поддержка партнеров для Украины - в частности, это касается наших "петриотов" и других средств противовоздушной обороны, - то Украина была бы в совсем другой позиции и дипломатично - в значительно лучшей позиции", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский сообщил о спецоперации "Велес", которую осуществляет 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия".

Глава государства рассказал, что украинские военные продвинулись под землей более чем на 15 км. Они уничтожили более сотни российских окупантов, еще более тридцати взяли в плен.

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