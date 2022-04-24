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Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: "просим у Бога, чтобы сбылась наша великая мечта"

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи, призвал беречь себя и своих близких, а также высказался о предстоящей победе Украины в войне, развязанной РФ против нашей страны.

Об этом 24 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"На Пасху мы просим у Бога великой благодати, чтобы сбылась наша великая мечта - это еще один Великий день, день, когда в Украине наступит большой мир. А с ним - вечное согласие и процветание", - говорится в обращении главы государства.

Зеленский поздравил украинцев с праздником "с верой и уверенностью в это".

"Берегите себя. Берегите своих близких. Берегите Украину! Христос воскрес! Воистину воскрес!" - сказал президент.

Видео: президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский высказался о планах РФ прорубить коридор к Молдове и заверил, что украинцы будут защищать свою землю.

Полномасштабная война РФ против Украины продолжается 60-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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