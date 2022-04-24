Зеленський привітав українців з Великоднем: "просимо в Бога, щоб здійснилася наша велика мрія"

"На Великдень ми просимо в Бога великої благодаті, щоб здійснилася наша велика мрія - це ще один Великий день, день, коли в Україні настане великий мир. А з ним - вічна злагода й процвітання", - йдеться у зверненні глави держави.

Зеленський привітав українців зі святом "з вірою і впевненістю в це".

"Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Бережіть Україну! Христос воскрес! Воістину воскрес!"- сказав президент.

Відео: президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем