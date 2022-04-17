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Зеленский поздравил украинцев с католической Пасхой

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Воскресенье 17 апреля 2022 23:45
Зеленский поздравил украинцев с католической Пасхой Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с католической Пасхой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на традиционное ночное обращение Зеленского.

"Украинское католическое сообщество объединяет миллионы людей. Я искренне желаю всем мира, желаю сохранить свет даже в это темное время войны против нашего государства. Желаю сохраниться, чтобы уже скоро увидеть, как добро обязательно победит зло, а правда победит любую ложь страны-оккупанта", - отметил глава государства.

Напомним, Зеленский попросил у западных партнеров тяжелое оружие, включая самолеты, для деблокирования Мариуполя.

Ранее Владимир Зеленский призвал беженцев возвращаться в Украину, поскольку необходимо восстанавливать экономику. Президент подчеркнул, что вечно рассчитывать на помощь из-за рубежа не приходится.

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Владимир Зеленский Пасха
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