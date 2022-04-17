Зеленский поздравил украинцев с католической Пасхой
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с католической Пасхой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на традиционное ночное обращение Зеленского.
"Украинское католическое сообщество объединяет миллионы людей. Я искренне желаю всем мира, желаю сохранить свет даже в это темное время войны против нашего государства. Желаю сохраниться, чтобы уже скоро увидеть, как добро обязательно победит зло, а правда победит любую ложь страны-оккупанта", - отметил глава государства.
Напомним, Зеленский попросил у западных партнеров тяжелое оружие, включая самолеты, для деблокирования Мариуполя.
Ранее Владимир Зеленский призвал беженцев возвращаться в Украину, поскольку необходимо восстанавливать экономику. Президент подчеркнул, что вечно рассчитывать на помощь из-за рубежа не приходится.
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