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Зеленский попросил у западных партнеров тяжелое оружие для деблокирования Мариуполя

Новина українською →
Суббота 16 апреля 2022 23:49
Зеленский попросил у западных партнеров тяжелое оружие для деблокирования Мариуполя Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский попросил западных партнеров предоставить тяжелое оружие, включая самолеты, чтобы с его помощью деблокировать Мариуполь Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение Зеленского.

Глава государства отметил, что партнеры могут также поспособствовать в организации мирных переговоров с Россией.

"Или партнеры дадут Украине все необходимое тяжелое оружие и самолеты, причем без преувеличения немедленно, чтобы мы могли снизить давление оккупантов на Мариуполь и деблокировать его. Или - переговорный путь, на котором также роль партнеров должна быть определяющей", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что Россия навсегда проиграла Украину несмотря на ее попытки установить контроль на временно оккупированных территориях.

Ранее Зеленский рассказал о том, что продолжается восстановление нормальной жизни в деоккупированных областях и районах.

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