Зеленский попросил у западных партнеров тяжелое оружие для деблокирования Мариуполя
Президент Украины Владимир Зеленский попросил западных партнеров предоставить тяжелое оружие, включая самолеты, чтобы с его помощью деблокировать Мариуполь Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение Зеленского.
Глава государства отметил, что партнеры могут также поспособствовать в организации мирных переговоров с Россией.
"Или партнеры дадут Украине все необходимое тяжелое оружие и самолеты, причем без преувеличения немедленно, чтобы мы могли снизить давление оккупантов на Мариуполь и деблокировать его. Или - переговорный путь, на котором также роль партнеров должна быть определяющей", - заявил Зеленский.
Напомним, Зеленский заявил, что Россия навсегда проиграла Украину несмотря на ее попытки установить контроль на временно оккупированных территориях.
Ранее Зеленский рассказал о том, что продолжается восстановление нормальной жизни в деоккупированных областях и районах.
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