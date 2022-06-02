Зеленский поздравил сборную Украины с победой в матче против Шотландии

Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал плей-офф квалификации к ЧМ-2022 . Президент Украины Владимир Зеленский поздравил команду с этим событием.

Глава государства подчеркнул, что наша сборная подарила всем украинцам два часа счастья, от которого все уже отвыкли. Он также похвалил игроков, которые мужественно сражались за победу.

"Радость нашим военным, всей нашей стране. Мы сражаемся все, каждый на своем фронте, именно за это. За наш сине-желтый флаг, за наш герб на сердце, за "Ще не вмерла України…", которую не заглушить. Воюем, бьемся, выстоим, победим. Потому что украинцы!" - отметил Зеленский.