Зеленский поздравил пограничников и вручил государственные награды

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сегодня, 30 мая, украинских пограничников с их профессиональным праздником Днем пограничника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение Зеленского.

Кроме того, президент вручил награды тем, кто принимал участие в боях с российскими оккупантами.

"340 пограничников защищают Мариуполь. Говорил с ними по телефону. Имел честь вручить награды пограничникам, которые отметились в боях за наше государство", - заявил глава государства.