Зеленский поздравил пограничников и вручил государственные награды

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сегодня, 30 мая, украинских пограничников с их профессиональным праздником Днем пограничника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение Зеленского.
Кроме того, президент вручил награды тем, кто принимал участие в боях с российскими оккупантами.
"340 пограничников защищают Мариуполь. Говорил с ними по телефону. Имел честь вручить награды пограничникам, которые отметились в боях за наше государство", - заявил глава государства.
Напомним, Зеленский вручил государственные награды работникам ЧАЭС, которые обеспечивали безопасность на атомной электростанции в условиях российской оккупации.
Ранее Зеленский наградил 229 защитников Мариуполя, которые героически обороняют город.
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