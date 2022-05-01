Зеленський привітав прикордонників і вручив державні нагороди

Президент України Володимир Зеленський привітав сьогодні, 30 травня, українських прикордонників з їх професійним святом Днем прикордонника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення Зеленського.
Крім того, президент вручив нагороди тим, хто брав участь у боях з російськими окупантами.
"340 прикордонників захищають Маріуполь. Говорив з ними по телефону. Мав честь вручити нагороди прикордонникам, які відзначилися в боях за нашу державу", - заявив глава держави.
Нагадаємо, Зеленський вручив державні нагороди працівникам ЧАЕС, які забезпечували безпеку на атомній електростанції в умовах російської окупації.
Раніше Зеленський нагородив 229 захисників Маріуполя, які героїчно обороняють місто.
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